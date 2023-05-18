Количество случаев заболевания корью выросло в Нижегородской области до пяти
Фото: Александр ГЛУЗ
Пять случаев заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области к 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, трое из пяти зараженных нижегородцев являются членами одной семьи, которые заболели после поездки в Дагестан.
– Управление Роспотребнадзора держит на контроле ситуацию по кори, – заявляют представители ведомства.
Напомним, первый случай заболевания этим вирусом был выявлен в Нижегородской области в апреле. А по данным на 15 мая, в регионе зарегистрировали уже три случая кори.
– Самолечение при кори недопустимо. При появлении признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. Только врач может правильно оценить состояние больного, – напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора.
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