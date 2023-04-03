Первый случай кори зарегистрирован в Нижегородской области. Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области зарегистрирован первый случай кори. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Пациентка приехала из другой страны, - рассказал министр. - В настоящий момент изолирована в инфекционной больнице. Проверяются все контактные лица. Организован мониторинг за их здоровьем и вакцинация.

В связи с этим в Нижегородской области вводится «красный» уровень готовности по кори. В связи с этим поликлиники и больницы переведены на специальный режим работы, усиливается контроль за ношением масок, а также контроль за посещением в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Врачам обновили протоколы диагностики этого заболевания. Минздрав рекомендует предполагать корь во всех случаях при наличии сыпи и температуры. Для уточнения диагноза необходимо провести дифференциальную диагностику.

О том, что в России идет рост заболеваемости корью, часто говорилось в этом году. Случаи заболевания были зафиксированы в соседних регионах, поэтому еще в феврале глава минздрава говорил, что приход кори в Нижегородскую область – это вопрос времени. Это заболевание опасно тем, что может давать осложнения на дыхательную и пищеварительную системы.