Дом №4 достроили в Нижегородском ЖК «Новинки Smart City» ФОТО: Фонд развития территорий

Многоквартирный дом №4 достроили в ЖК «Новинки Smart City» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Заключение о соответствии построенного многоквартирного дома строительным регламентам и проекту было выдано 24 мая. Теперь корпус будет введен в эксплуатацию.

Площадь девятиэтажки составляет 5,9 тысячи квадратных метров. 108 пострадавших дольщиков получат квартиры в этом доме.

Ранее мы сообщали, что в жилом комплексе «Новинки Smart city» достроили дом №23.

Напомним, ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройка домов возобновилась, с тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились. В жилой комплекс входит 25 домов. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года.

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