Еще четыре дома готовят к сдаче в ЖК "Новинки Smart City". Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще четыре дома готовят к сдаче в эксплуатацию в нижегородском проблемном ЖК «Новинки Smart City». Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Речь идет о домах № 2,4, 23 и 31 – их строительство уже вышло на финишную прямую. Сейчас здесь идет внутренняя отделка, монтаж коммуникаций и фасадные работы.

Еще в трех домах - №№ 3, 5 и 29 – продолжаются кровельные и кладочные работы, ведется остекление и прокладка инженерных сетей. В доме №1 идет обустройство гидроизоляции фундамента, ведутся монолитные работы.

ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и был признан банкротом. В 2019 году достройка домов возобновилась, с тех пор сроки сдачи ЖК неоднократно переносились.

В жилой комплекс входит 25 домов. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Сейчас их осталось восемь - после ввода в эксплуатацию квартиры в них получат более 720 пострадавших дольщиков.