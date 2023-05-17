Дом №23 достроили в нижегородском ЖК «Новинки Smart city». Фото: Фонд развития территорий.

В жилом комплексе «Новинки Smart city» достроили еще один дом. Об этом сообщает Фонд развития территорий.

Строительные работы завершились в доме №23, следующим этапом будет ввод дома в эксплуатацию. Общая площадь девятиэтажного корпуса составляет почти 6 тыс. кв. метров. Квартиры в этом доме получат 79 пострадавших дольщиков.

Напомним, проблемный ЖК «Новинки Smart City» начали строить в далеком 2014 году. Планировалось возвести 25 домов, но застройщик не выполнил свои обязательства и стал банкротом. Сейчас достройкой домов занимается АО «Политехстрой» по заказу федерального фонда «Специальные проекты Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства».