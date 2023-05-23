Тело мужчины достали из озера в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тело 56-летнего мужчины обнаружили в озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– В 17.35 поступило сообщение о происшествии на воде, – говорится в сообщении.

Водолазная группа АСО отправилась на место: к Светлоярскому озеру. Тело мужчины спасатели достали из воды в 18.50.

Ранее мы сообщали о том, что тело нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде 13 мая. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 16:20. Тело погибшего мужчины обнаружили недалеко от берега.

А 23 апреля в 11:54 тело неизвестного мужчины нашли в реке Оке на улице Воротынской.

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