Тело мужчины достали из озера в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тело 56-летнего мужчины обнаружили в озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
– В 17.35 поступило сообщение о происшествии на воде, – говорится в сообщении.
Водолазная группа АСО отправилась на место: к Светлоярскому озеру. Тело мужчины спасатели достали из воды в 18.50.
Ранее мы сообщали о том, что тело нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде 13 мая. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 16:20. Тело погибшего мужчины обнаружили недалеко от берега.
А 23 апреля в 11:54 тело неизвестного мужчины нашли в реке Оке на улице Воротынской.
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