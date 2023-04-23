Труп мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде 23 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело мужчины обнаружили в Оке в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 11:54 тело неизвестного мужчины нашли в реке Оке на улице Воротынской, рядом находится яхт-клуб «Ока».

В 12:45 на место прибыли работники аварийно-спасательного отряда. Они достали из воды тело и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего неизвестно. Личность еще устанавливают.