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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 15:49

Труп мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде 23 апреля

Личность погибшего пока не установили
Елизавета КОПЫЛОВА
Труп мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде 23 апреля

Труп мужчины достали из Оки в Нижнем Новгороде 23 апреля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тело мужчины обнаружили в Оке в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 11:54 тело неизвестного мужчины нашли в реке Оке на улице Воротынской, рядом находится яхт-клуб «Ока».

В 12:45 на место прибыли работники аварийно-спасательного отряда. Они достали из воды тело и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего неизвестно. Личность еще устанавливают.