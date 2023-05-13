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НовостиОбщество13 мая 2023 16:53

Тело неизвестного мужчины нашли на берегу Волги в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 13 мая
Елизавета КОПЫЛОВА
Тело неизвестного мужчины нашли на берегу Волги в Нижнем Новгороде

Тело неизвестного мужчины нашли на берегу Волги в Нижнем Новгороде

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тело нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 16:20. Тело погибшего мужчины обнаружили недалеко от берега.

Спасатели извлекли тело из воды и передали в полицию для установления личности погибшего.

Напомним, ранее труп мужчины извлекли из реки Рахма в Кстовском районе. У старой дамбы, которая расположена на пересечении улиц Коминтерна и Столбищенской водолазы достали из воды тело неизвестного мужчины.