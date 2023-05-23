Громкий хлопок в Советском районе снова напугал нижегородцев 22 мая

Двор дома, где произошел хлопок Фото: Яндекс. Карты

Громкий звук, похожий на хлопок, напугал жителей Советского района в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Ночью 22 мая камеры дома №2 по улице Маршала Малиновского запечатлели, как молодой человек подошел к забору, что-то положил возле него и быстро покинул место. После это раздался хлопок, и сработали сигнализации автомобилей во дворе дома. Кроме того, в том месте возле забора поднялся дым.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили, что по факту хлопка в Советском районе сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, громкий хлопок, похожий на взрыв, напугал жителей Советского района Нижнего Новгорода. Он прогремел 18 мая в 19.58 около ТРЦ «Жар-Птица».

Ранее мы сообщали о странных взрывах в Дзержинске ночью 1 апреля. Два мощных хлопка раздалось во втором часу с разницей в пять минут.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен