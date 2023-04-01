Звуки взрывов напугали жителей Дзержинска ночью 1 апреля. Фото: СОЦСЕТИ

Странные взрывы напугали жителей Дзержинске минувшей ночью. Два мощных хлопка раздалось во втором часу с разницей в пять минут, сообщается в группе «Дзержинск - "52 Tотал Ньюс" в соцсети.

- Сегодня в 01:35 и 01:40 над Дзержинском произошло два каких-то хлопка-взрыва. Это зафиксировала камера домофона на проспекте Циолковского, - говорится в сообщении.

На одной из видеозаписей видно, что звук сопровождается световой вспышкой, после чего срабатывают сигнализации припаркованных во дворе машин. Эти звуки слышали также жильцы домов на улицах Петрищева, Гайдара и других.

Жители города химиков до сих пор гадают, что же это могло быть. Однако многие сходятся во мнении, что это была обычная мощная петарда – вероятно, таким образом развлекается молодежь. Никакой взрывной волны никто из очевидцев не ощутил. В администрации Дзержинска также поспешили успокоить горожан.

- Обращений по данному факту в правоохранительные органы и ЕДДС г. Дзержинска не поступало. Видимых следов разрушений в данном районе города не обнаружено, информации о пострадавших нет, - сообщили в мэрии города химиков.