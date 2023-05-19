Громкий хлопок услышали в Советском районе Нижнего Новгорода 18 мая ФОТО: телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры»

Громкий хлопок напугал жителей Советского района Нижнего Новгорода вечером 18 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры».

По словам очевидцев, звук, похожий на взрыв, прогремел в 19.58 около ТРЦ «Жар-Птица». После этого на припаркованных во дворе дома автомобилях сработала сигнализация. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения, которая установлена на домофоне.

– Информации о каком-либо происшествии в том районе нам не поступало, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что странные взрывы напугали жителей Дзержинска ночью 1 апреля. Два мощных хлопка раздалось во втором часу с разницей в пять минут.

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