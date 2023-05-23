Губернатор Нижегородской области заявил, что прогнозов по выписке Захара Прилепина пока нет

Состояние Захара Прилепина стабильное Фото: Борис КУДРЯВОВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что врачи пока избегают прогнозов по выписке Захара Прилепина. Об этом сообщает ИА «ТАСС».

Напомним, писатель Захар Прилепин получил незначительные переломы после того, как его автомобиль взорвался в деревне Нижегородской области 6 мая.

На полях Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае Глеб Никитин отметил, что прогнозов по дате выписки Захара Прилепина пока не делают.

– Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Все под контролем, врачи справляются, – добавил Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба Захара Прилепина, состояние писателя стабильное, он проходит реабилитацию, занимается активной и пассивной физкультурой.

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