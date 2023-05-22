Все больницы и поликлиники Нижнего Новгорода подключили к единой системе «122»

Система «единого окна» упрощает обращение граждан к медицинским специалистам – служба работает круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все больницы и поликлиники Нижнего Новгорода подключены к единой системе «122» по записи на прием к врачу. Нижегородцы могут обращаться за помощью ежедневно в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такое решение должно снизить нагрузку на медучреждения. Так, система готова обработать более 100 вызовов одномоментно.

– Кол-центр работает как на входящий, так и на исходящий трафик. Это значит, что его сотрудники смогут дозваниваться до нижегородцев, чтобы подтвердить запись человека к узкому специалисту, или, например, провести обзвон жителей, донести до них ту или иную информацию. Рассчитываем, что до конца года номер «122» заработает во всем регионе, – подчеркнул министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что смертность из-за болезней системы кровообращения снизилась на 7,2% в Нижегородской области. С болезнями системы кровообращения (БСК) нижегородским врачам удалось спасти более 750 человек. Давид Мелик-Гусейнов заявил, что также снизилась смертность от других неинфекционных заболеваний на 5,8%.

Также мы писали, что нижегородский врач Алла Баланова завоевала титул «Миссис Нижний Новгород». Финал конкурса состоялся 19 мая. Победительниц наградили авторскими коронами Анастасии Романовой, которая является ювелиром Международного уровня и членом жюри конкурса, букетами цветов и подарками от партнёров конкурса.