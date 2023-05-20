Среди нижегородцев снизилась смертность из-за болезней системы кровообращения на 7,2% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертность из-за болезней системы кровообращения снизилась на 7,2% в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Как отметил глава регионального минздрава, с болезнями системы кровообращения (БСК) нижегородским врачам удалось спасти более 750 человек. Давид Мелик-Гусейнов заявил, что также снизилась смертность от других неинфекционных заболеваний на 5,8%.

- Однако, смертность от БСК все еще очень высокая. Медики должны лучше стараться, используя максимум клинических возможностей, а обычные люди - бережно относиться к самому себе, - отметил министр здравоохранения Нижегородской области.