Нижегородский врач Алла Баланова завоевала титул «Миссис Нижний Новгород». Фото: официальная группа конкурса "Миссис Нижний Новгород" во "ВКонтакте"

32-летняя Алла Баланова стала обладательницей титула «Миссис Нижний Новгород». Об этом сообщили организаторы конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Как известно, победительница является врачом клинической лабораторной диагностики и воспитывает двоих детей.

Гран-при Миссис Нижний Новгород 2023 взяла 39-летняя Юлия Никитина, которая также работает в сфере медицины и воспитывает одного ребенка.

В этом году организаторы отобрали 21 женщину для участия в фестивале материнства «Миссис Нижний Новгород 2023». Все женщины были разного социального статуса и возраста, участвовали и многодетные мамы.

-Самой младшей участнице в этом году 29 лет, а самой старшей 55 лет. Все они претендовали на главные короны в своих возрастных номинациях, - отмечают организаторы конкурса в социальных сетях.

В течение двух с половиной месяцев для участниц проводили различные мероприятия светского и социального характера, они работали волонтёрами, провели благотворительный ужин, в рамках которого собрали почти 100 тысяч рублей на закупку необходимых материалов для обустройства уличной площадки при ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Канавинского района города Нижнего Новгорода».

Победительниц наградили авторскими коронами Анастасии Романовой, которая является ювелиром Международного уровня и членом жюри конкурса, букетами цветов и подарками от партнёров конкурса.