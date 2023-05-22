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НовостиОбщество22 мая 2023 15:42

Аномально жаркая погода установится в Нижегородской области с 23 по 27 мая

Среднесуточная температура воздуха поднимется на 7-8 градусов
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Прогнозируется аномальная жара.

Прогнозируется аномальная жара.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Аномально жаркая погода ожидается в юго-восточной части Нижегородской области в период с 23 по 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Среднесуточная температура воздуха на 7-8 градусов превысит климатическую норму, которая составляет +14, +15 градусов.

В такую погоду необходимо соблюдать правила поведения на воде и не забывать про правила пожарной безопасности. В нашем регионе сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому нельзя сжигать сухую траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне, в том числе и на углях, в не предназначенных для этого местах.

Напомним, ранее ссылаясь на неназванных метеорологов, нижегородцев пугали температурами выше +40 градусов, от которых не спасет даже самый мощный вентилятор. О том, сколько правды в этом прогнозе, рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.