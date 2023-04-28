Места для шашлыков в Нижегородской области в 2023 году: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Весна в этом году пришла рано и вовсе не разочаровала – апрель 2023 года в Нижегородской области выдался тёплым и солнечным. Соскучившиеся по вылазкам на природу нижегородцы уже вовсю готовятся жарить шашлыки и делать барбекю на выходных. Однако в нашем регионе сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому нельзя сжигать сухую траву и мусор, а также готовить пищу на открытом огне, в том числе и на углях, в не предназначенных для этого местах. Рассказываем, где можно пожарить шашлыки в Нижегородской области на майские праздники и при этом не получить штраф.

Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках

В такую хорошую погоду начинаются и массовые «походы на шашлыки в парк», а такое абсолютно запрещено. Готовить мясо в городе можно только на специально отведенных площадках, где место отдыха оборудовано всем необходимым для приготовления пищи на углях. Подобные беседки можно найти в Автозаводском, Сормовском парках, парке им. 777-летия Нижнего Новгорода, парке им. 1 Мая и в других местах. Их аренда обойдётся в 2-6 тысяч рублей в зависимости от количества человек.

Барбекю-зона на даче, в саду и огороде

На даче, в саду или огороде жарить шашлыки в мангале можно, но для этого нужно предусмотреть все меры безопасности. Так, мангалы и жаровни необходимо устанавливать в пяти и более метрах от ближайших домов или других построек. В радиусе двух метров от шашлычной зоны не должно быть горючих материалов, мусора и сухой травы.

– Запрещается оставлять мангалы без присмотра до полного прекращения горения или тления углей, – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Лягин. – Взрослым также не стоит допускать бесконтрольного нахождения детей вблизи мангалов.

Приготовление шашлыка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нижегородцам также рекомендуют иметь под рукой подручные средства для быстрого тушения огня – огнетушитель, песок или воду. Ну, а ещё важно иметь при себе телефон, чтобы в экстренном случае вызвать пожарных.

– По статистике от мангалов у нас за последние несколько лет в области не было зафиксировано пожаров, – подчеркнул Сергей Лягин. – То есть в целом можно сделать вывод, что население всё-таки осторожно относится к использованию огня в этих случаях.

В лес ни ногой

В лесу и на территориях, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения, жарить шашлыки нельзя. За нарушения накажут рублем. А оно вам надо? Ведь кроме затрат на мясо, закуску и прочие атрибуты хорошего отдыха вам придется неплохо раскошелиться, чтобы выплатить штраф. А если из-за небольшого костра вспыхнет лес, погибнут люди, то будет грозить уже уголовная статья.

КОНКРЕТНО:

Нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима грозит штрафом:

- от 10 000 до 20 000 рублей для граждан;

- от 30 000 до 60 000 рублей для должностных лиц;

- от 400 000 до 800 000 рублей для юридических лиц.