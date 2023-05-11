Проверка слуха: этим летом в Нижнем Новгороде ожидается изнуряющая жара выше +40 градусов

В Нижнем Новгороде прогнозируется вполне обычное теплое лето. Фото: Иван Макеев

Нижегородские Телеграм-каналы, будто сговорившись, начали массово распространять информацию о том, что грядущее лето в Нижнем Новгороде будет экстремально жарким. Ссылаясь на неназванных метеорологов, нижегородцев пугают температурами выше +40 градусов, от которых не спасет даже самый мощный вентилятор. О том, сколько правды в этом прогнозе, рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Таких прогнозов никто не дает

По словам специалиста, о том, каким будет лето в Нижнем Новгороде, сейчас можно говорить, опираясь лишь на предварительный прогноз. О том, что летом будет +40 градусов и выше сейчас со стопроцентной точностью не сможет сказать ни один синоптик. Более точный прогноз составляется на каждый месяц в конце предыдущего месяца, но даже в нем могут быть не отражены некоторые явления, которые сложно предсказать заранее. Например, смерч формируется иногда за считанные минуты, поэтому спрогнозировать его практически невозможно.

- По предварительному прогнозу в летний сезон и температурный режим, и режим осадков ожидаются в пределах нормы. Не могу сказать, что будет очень жарко. Надо ждать уточненных прогнозов. В любом случае, в наших умеренных широтах не такое уж плохое лето - часто бывают жаркие периоды. До недели может стоять 30-градусная жара. Такие температуры в летний сезон наблюдаются почти каждый год. Конечно, иногда эти периоды бывают более продолжительными, - заметила Мокеева.

В пример синоптик привела знойное лето 2010 года, когда в регионе происходили масштабные лесные пожары. Жаркие и сухие ветры с сопутствующими явлениями нам приносит антициклон с центром над Казахстаном. Бывают и периоды аномально жаркой погоды, когда среднесуточная температура выше климатической нормы на 7 градусов и более. Тем не менее, температура +40 в Нижнем Новгороде — это не то, чему стоит слепо верить.

- Для такого прогрева нужна предварительная постепенная подготовка. Непосредственно в Нижегородской области после 2010 года +40 градусов не было, а в самом Нижнем Новгороде такой температуры вообще не отмечалось за всю историю наблюдений. Даже в 2010 году в Стригино было зафиксировано +39,9 градусов, а в нагорной части и того меньше, +38,3 градуса. +40,4 градуса было в Сергаче все в том же 2010 году, - добавила она.

Иными словами, даже информации про «полуторавековой рекорд» особо доверять не стоит, ведь первая метеостанция в нашем городе появилась позднее, чем 150 лет назад. Первые метеорологические наблюдения датированы июнем 1892 года.

«Малыша» не ждем

Как выяснилось, корни этой сомнительной истории с аномальной жарой идут из прогноза британских специалистов МетОфиса (аналог нашего Гидрометцентра).

По их оценке, этим летом по всему миру ожидаются засуха и связанные с ней катаклизмы. Всему виной феномен «Эль Ниньо» (исп. El Nino— малыш, прим.), который представляет собой колебания температуры в Тихом океане и оказывает заметное влияние на климат. По мнению профессора британского Университета Рэдинга Энди Тернер, эффекты «Малыша» могут затронуть и некоторые регионы России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, и даже Урал с Сибирью.

- Эффекты «Эль-Ниньо» дотягивают до умеренных широт Северного полушария, - считает специалист. Однако российские метеорологи, в том числе нижегородские, уверены — это заявление слишком категоричное. На наш климат влияет множество различных факторов, из-за чего присутствие «Эль Ниньо» россияне могут и не ощутить.

- Да, такое явление, как «Эль Ниньо», имеет место быть. Однако в общей системе циркуляции атмосферы бывают и другие явления, в том числе источники местной циркуляции. На фоне глобальных значений интенсивность и ускорение изменения климата в наших широтах гораздо больше проявляются, чем по всей России, - добавила специалист.

Говоря простыми словами, не справедливо при составлении прогноза основываться только на одном явлении, так как на погоду в конкретном регионе влияет целый комплекс различных факторов.

Каким будет последний месяц весны?

Говоря о погоде, специалист упомянула и о том, каким будет весь последний весенний месяц. По ее словам, предварительный прогноз не сулил никаких серьезных скачков, но есть дни с контрастно низкими температурами — с заморозками до -5 или жарой до +30. В целом, обычно май — очень неустойчивый и капризный месяц с разбросом температур от -7 до +34 градусов.

- По уточненному прогнозу среднесуточные температуры в мае будут держаться в районе средних многолетних значений - от +12 до +14 градусов, а месячное количество осадков ожидается меньше нормы, - подчеркнула специалист.

К слову, буквально накануне нижегородцев предупреждали о возможных заморозках до -2 градусов.