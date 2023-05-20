Пропавшие в Нижегородской области подростки найдены живыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое пропавших 14-летних подростка – мальчик и девочка, найдены в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Напомним, подростки пропали 18 мая. Девочка ушла из школы на площади Минина и не вернулась домой, а юноша исчез из кстовской больницы, где лежал в одном из отделений.

К счастью, на данный момент подростки найдены, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде нашли пропавшую 12-летнюю девочку, волонтеры и сотрудники полиции обнаружили ее в Канавинском районе. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело.