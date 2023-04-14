Была в соседнем районе: в Нижнем Новгороде нашли 12-летнюю девочку, пропавшую два дня назад

в Нижнем Новгороде нашли 12-летнюю девочку, пропавшую два дня назад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Новгороде нашли пропавшую девочку, волонтеры и сотрудники полиции обнаружили ее в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее поступала информация о том, что 12-летняя девочка пропала в Нижнем Новгороде 13 апреля. Она ушла из дома в Ленинском районе, но так и не вернулась. По факту ее исчезновения возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, девочка поругалась с родителями и ушла из дома, взяв с собой палатку и два рюкзака. Информация о пропаже была во всех волонтерских группах. Ее искали больше суток, поиски были на улице Июльских дней, проспекте Ленина, на Комсомольской площади.

Некоторые жители видели ее у магазина «Пятерочка» и «Офисмаг», об этом они сообщили в своих социальных сетях.

СК России по Нижегородской области дали комментарий по этой ситуации.

- Предварительно, она была обнаружена 15 апреля 2023 года волонтерами на улице Литературной в областном центре. В ближайшее время она будет доставлена к следователю СК для выяснения всех причин, по которым девочка сбежала из дома, а также обстоятельств ее нахождения вне дома с период с 13 по 15 апреля.