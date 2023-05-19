Она ушла из школы, он - из больницы: Двое 14-летних подростков пропали в Нижегородской области

В Нижегородской области 18 мая пропали двое 14-летних подростков – Владислав Савельев и Александра Елшанкина ФОТО: группа поисково-спасательного отряда «Волонтер»

В Нижегородской области 18 мая пропали двое 14-летних подростков – Владислав Савельев и Александра Елшанкина. Девочка ушла из школы, а мальчик – из больницы. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Владислав Савельев ушёл из Центральной районной больницы города Кстово и пропал. Его приметы: рост 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы. Подросток был одет в толстовку, черную футболку и джинсы.

Александра Елшанкина в 12.00 вышла из школы по адресу: площадь Минина и Пожарского,5, после чего пропала, сообщается в группе поисково-спасательного центра «Рысь». Ее приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч, серые глаза. Девочка была одета в темно-серую кофту с белым рисунком, черные джинсы-трубы, серые кеды. К особым приметам пропавшей относят черную серьгу в носу и черный маникюр. С собой у Александры была черная сумка через плечо с рисунком скелета грудной клетки.

Александра Елшанкина ФОТО: инфорг ПСГ «Рысь-Саров»

Как отмечает инфорг ПСГ «Рысь-Саров», Александра может быть одета в плюшевую коричнево-бежевую кофту, розовые штаны с пандами и бордово-белые кроссовки. Она может находиться в Кстове или в Нижнем Новгороде или добираться автостопом в другие населенные пункты вместе с молодым человеком.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этих людей, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО «Волонтер» по номеру: 8-(831) 291-51-51 или инфоргу поиска Наталье (Юнга) по номеру +7-930-711-08-05, – говорится в посте группы поисково-спасательного отряда ВКонтакте.

Также можно позвонить по номеру: 8-(831) 28-38-200 или номеру 102.