Очередную операцию провели Захару Прилепину в Нижнем Новгороде 19 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Писателю Захару Прилепину, на которого было совершено покушение, 19 мая провели в Нижнем Новгороде очередную операцию. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Врачи надеются, что она станет финальным серьезным оперативным вмешательством, – пишет Глеб Никитин.

Оперировали Захара Прилепина врачи Федерального научно-исследовательского медицинского центра в команде с нижегородскими медиками. На данный момент писатель уже пришел в сознание.

– Захар держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер, – добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, первую операцию Захару Прилепину сделали 6 мая. Сначала врачи провели диагностику, а затем понадобилось хирургическое вмешательство, в частности для фиксации переломов. Операция прошла успешно.

Ранее мы сообщали, что взрыв автомобиля Захара Прилепина произошел недалеко от села Пионерское 6 мая. Автомобиль, в котором ехал писатель, останавливался для того, чтобы пассажиры могли пообедать. Из него высадили дочь Прилепина. Затем машина поехала дальше, и раздался взрыв.

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