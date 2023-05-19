100 процентов свай залили для стартового котлована метро на Горького в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Первый этап формирования стартового котлована нового метро завершен в Нижнем Новгороде. На улице Горького бетоном залили 100 процентов свай. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Строительство метро на Горького началось в конце января, когда на площадку завезли спецтехнику. Бурить и заливать сваи начали в феврале. Всего для стартового котлована потребовалось залить 210 буросекущих свай.

Теперь строители метро начнут работы по армированию и бетонированию балки крепления котлована.

Напомним, работы по продлению Автозаводской линии метро планируют завершить в 2025 году.

Ранее мы сообщали , что временную дорогу около строящейся станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде закроют с 19 мая.

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