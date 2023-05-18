Временную дорогу у будущей станции метро «Сенная» закроют в Нижнем Новгороде с 19 мая ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Временную дорогу около строящейся станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде закроют с 19 мая. Она ведет к жилым домам на Казанском съезде, мечети и канатке. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

На данный момент около Печерского съезда формируют новую дорогу. Укладка щебня и асфальта там будет проводиться до конца следующей недели.

Проехать к канатной дороге можно будет вдоль Казанской набережной со стороны Колеса обозрения и ЖК «Парус».

Схема проезда ФОТО: телеграм-канал «Метро НН»

Ранее мы сообщали, что половину буросекущих свай на стройплощадке будущей станции метро «Сенная» уже залили. Это значит, что пройдена середина пути устройства опорной стенки стартового котлована. Строительство станции метро планируют завершить в 2025 году.

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