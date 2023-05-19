Центр экотуризма за 250 млн рублей планируют создать в Ворсме у озера Тосканка

Озеро Тосканка
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Центр экотуризма «Ворсма» планируют создать в Нижегородской области недалеко от озера Тосканка. В проект будет инвестировано 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Нижегородской области.
В рамках проекта по благоустройству появятся зоны отдыха и развлечений для детей и взрослых, а также будут созданы центр водных видов спорта, веревочный городок и вышка орнитолога.
По словам инвестора, которым является компания «Арт-виладж», проект поможет привлечь внимание к экологии озера Тосканка. Жители и гости Ворсмы смогут свободно посещать территорию центра экотуризма.
Кроме того, благодаря реализации проекта появится 57 новых рабочих мест.
Ранее мы сообщали, что вода из озера Тосканка частично «ушла» в реки Кишма и Ока. Это произошло после того, как подрядчик на время капитального ремонта гидроузла на реке Кишме установил временную плотину из мешков с песком и щебнем, которые во время половодья смыло.
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