«Раньше каждую весну воду спускали и ничего»: Эксперты назвали причину обмеления озера Тосканка в Нижегородской области

Вид на озеро с высоты птичьего полёта. Фото: Николай Пчелов.

Говорят, у каждого человека должно быть место силы. Место, наполняющее энергией и приносящее душевное спокойствие. Озеро Тосканка, расположенное на восточной окраине города Ворсма, как раз-таки является одним из таких мест для многих жителей Нижегородской области. Но вот беда, в конце марта вместо живописного пейзажа люди наблюдали илистые берега и обмелевший водоём. С высоты птичьего полёта вид открывается ещё более тоскливый и вовсе напоминает высыхающие лужи. Как же это так произошло?

Тосканка выглядит тоскливо. Фото: Николай Пчелов.

Как оказалось, всё дело в том, что осенью 2022 года было принято решение о капитальном ремонте гидроузла на реке Кишме, чтобы поддерживать оптимальный уровень воды в озере. На проведение работ заложили 60,3 миллиона рублей, а завершить реконструкцию обещали во втором квартале 2023 года.

Подрядчик на время работ установил временную плотину из мешков с песком и щебнем, которые во время половодья смыло. Вскоре после этого местные и заметили, что вода из озера частично «ушла» в реки Кишма и Ока.

Тосканка сильно обмелела. Фото: Александр Игонин.

– Тосканка сильно обмелела, а ведь это место, где обитают редкие виды животных и растений, они даже занесены в региональную Красную книгу. Экологический ущерб кто оценит? Не навредит ли им такой поворот событий? – интересовались нижегородцы в социальных сетях.

Беспокойство жителей, бесспорно, понятно. Ведь озеро Ворсменское или «Тосканка» – государственный памятник природы регионального значения. Оно взято под охрану, как место произрастания редких видов растений и место гнездования большого числа водоплавающих и околоводных птиц.

Рыбак на берегу озера. Фото: Александр Игонин.

Всех неравнодушных в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области успокаивают: «Ущерб не причинён. Всё в порядке».

– В настоящий момент на реке Кишма проходят работы по реконструкции гидроузла. Паспортом объекта осушение водоёма в ходе проведения работ разрешается, – рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

К слову, спустя две недели обстановка с уровнем воды в озере постепенно становится лучше. Местные замечают, что вода в Тосканке поднимается, а работы по ремонту гидроузла ведутся.

Подрядчик ведёт работы. Фото: Александр Игонин.

– Раньше каждую весну воду спускали и ничего страшного. Озеро обновлялось, промывался ил и рыба из рек заходила. Не вижу ничего плохого в том, что озеро сбросили. Плохо только то, что произошло это, когда лёд ещё стоял, рыбы много подавило, – рассказал местный житель Александр С. – Считаю, что с самого начала делали неправильно. Когда строители отсыпать дамбу, то я осознавал, что её сразу же смоет, когда пойдет вода.

Тосканка имеет неправильную форму с множеством заливов и бухт. Фото: Александр Игонин.

Напомним, что Тосканка имеет неправильную форму с множеством заливов и бухт, озеро неровное с карстовыми провалами и соединенное протоками. В северной части озера располагается большой лесистый остров с остатками разрушенного монастыря. С 17 века там располагался Свято-Троицкий острово-озерский мужской монастырь с садами и оранжереями. Монастырь имел связи с европейским купечеством, в том числе и представителями Италии.

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