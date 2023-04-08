Озеро Тосканка в Нижегородской области обмелело при реконструкции плотины ФОТО: скриншот сюжета программы «Кстати»

Озеро Тосканка в Ворсме Нижегородской области обмелело при реконструкции плотины. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

В 2022 году было принято решение о реконструкции гидроузла. Подрядчик начал работы, уложив мешки с песком и щебнем, в качестве временного заграждения. Но началось половодье, и их смыло.

По словам заместителя начальника Ворсменского АТУ Владимира Захарова, после этого был установлен металлический щит, но под ним подмыло грунт.

– Чего-то критического не произошло. Из опыта эксплуатации Тосканки такая практика всегда производилась: спускалось полностью озеро, вода сходила вместе с грязью и застоем, и озеро вновь наполнялось, – отмечает Владимир Захаров.

Еще 27 марта рабочие пытались перекрыть озеро, сделать временную плотину, чтобы дальше продолжить работу. Но спустя почти две недели вода продолжает уходить.

Отмечается, что в понедельник Тосканку осмотрит министр экологии. Он оценит последствия прорыва плотины.

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