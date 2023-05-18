Бывший депутат ЗСНО Игорь Седых станет министром социальной политики Нижегородской области

Игорь Седых станет министром социальной политики Нижегородской области ФОТО: сайт ЗСНО
Бывший депутат Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Седых станет министром социальной политики региона. Об этом сообщается в телеграм-канале «ВОВК».
– Игорь Седых с завтрашнего дня официально назначен министром социальной политики Нижегородской области, – говорится в сообщении.
Напомним, Игорь Седых досрочно по собственной инициативе сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области 27 апреля.
Ранее мы сообщали, что экс-министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву, обвиняемую в коррупции, отправили под домашний арест. Против бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
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