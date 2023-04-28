Игорь Седых сложил полномочия депутата ЗСНО. Фото: сайт ЗСНО

Игорь Седых сложил полномочия депутата Законодательного Собрания Нижегородской области 27 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал регионального парламента.

- Полномочия депутата Игоря Олеговича Седых прекращены досрочно по инициативе депутата, - говорится в сообщении.

Увольнение Седых связано с назначением на новую должность – он станет новым министром социальной политики Нижегородской области вместо Натальи Исаевой, которая уволилась «в связи с личными обстоятельствами», а 26 апреля к ней с обысками нагрянули силовики. Бывшая чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере от своего подчиненного - директора одного из детских домов для детей-инвалидов.