Три случая кори выявили в Нижегородской области с начала года. Фото: Александр ГЛУЗ

Три случая заболевания корью зарегистрировано в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По его словам, все три пациента прибыли в Нижегородскую область из других регионов.

- Медики быстро отработали список контактных лиц. Коллеги провели иммунизацию людей из групп риска, - рассказал министр.

Напомним, в Нижегородской области действует красный уровень опасности по кори, усилен эпидемиологический контроль за работой школ, больниц, поликлиник и других социальных учреждений. Врачи получили установку как можно скорее изолировать больных в случае появления сыпи на фоне высокой температуры, чтобы не допустить распространения инфекции.