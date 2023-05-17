Проект филиала нижегородского ДДТ им. Чкалова прошел госэкспертизу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Проект филиала Дворца детского творчества в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Илья Гор в ходе заседания профильной комиссии Гордумы 16 мая.

Речь идет о центре компетенций «Дворец рядом с домом» на 200 учащихся, который планируют открыть в микрорайоне Верхние Печеры. Досуговый центр хотят организовать в здании на улице Композитора Касьянова, которое на сегодняшний день является недостроем: степень его готовности составляет 70%.

- Открытие филиала Дворца детского творчества им. Чкалова даст возможность для детей микрорайона Верхние Печеры обучаться по 20 программам дополнительного образования технической, естественно-научной, социально-педагогической и художественной направленности, - рассказывал ранее мэр Юрий Шалабаев.

Сам Дворец детского творчества им. Чкалова был закрыт на реконструкцию еще в 2020 году, однако объект до сих пор так и не был сдан. Это стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода.