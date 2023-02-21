Экс-руководитель ГлавУКС пойдет под суд за взятку при реставрации ДДТ имени Чкалова в Нижнем Новгороде

Экс-руководитель ГлавУКС Куклаев пойдет под суд за взятку при реставрации ДДТ имени Чкалова в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование громкого уголовного дела в отношении бывшего руководителя Главного управления по капитальному строительству Нижнего Новгорода. Экс-чиновника обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции ДДТ имени Чкалова на улице Пискунова.

- По версии следствия, летом 2021 года руководитель управления отдал незаконное распоряжение о перечислении денежных средств по контракту о реставрации здания на улице Пискунова, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Несмотря на то, что работы не были выполнены, на счета подрядчика поступило свыше 10 миллионов рублей. При этом необходимые работы не завершены до сих пор.

По данным прокуратуры, в декабре 2020 года чиновник получил от компании-подрядчика взятку в виде услуги имущественного характера на сумму 6 миллионов рублей за общее покровительство. Сейчас с занимаемой должности мужчина уже уволен. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Сейчас мужчина заключен под стражу, - пояснили следователи. – Расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

К слову, это единственный скандал вокруг ГлавУКС. Экс-руководителя организации также обвиняют в хищении средств при благоустройстве парка «Швейцария» в 2020-2021 годах.

– По версии следствия, при оплате работ подрядчику ГК ЕКС было похищено 41,5 млн рублей за счет того, что в парке был уложен не соответствующий проекту слой травмобезопасного резинового покрытия, - сообщалось ранее.

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