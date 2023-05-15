Рыбаки спасли осиротевшего лосенка в Воскресенском районе

Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области.

Третьего осиротевшего лосенка нашли в Нижегородской области – малыша спасли рыбаки из Воскресенского района. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Как оказалось, несколько мужчин приехали рыбачить на реку Уста и вдруг к ним прибился маленький лосёнок. Животное не отходило от рыбаков всю ночь, а мама лосёнка так и не объявилась, поэтому малыша перевезли егерям охотхозяйства «Сокол».

На следующий день лосёнка забрал старший инспектор Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области Александр Пасынков. Он отвёз животное на УАЗе-буханке в село Троицкое Воскресенского района.

– Этот более-менее общительный такой, – подметил специалист.

Лосиной мамой вновь стала хозяйка конного клуба «Серая лошадь» Татьяна Пирогова. При осмотре на лосёнке было обнаружено много клещей и уже подсохшие раны.

– Сейчас лосёнку ничего не угрожает, он попал в надёжные руки, – подчеркнули в ведомстве. – Важно отметить, что мамы этих лосят, как правило, погибают при ДТП или от нападения волка.

Напомним, ранее нижегородцы спасли новорожденного лосенка, который оказался в лесу совсем один. Спустя неделю в деревне Егорово Воскресенского района лосёнок вышел к магазину и там увязался за местным жителем, придя вслед за ним до дома.