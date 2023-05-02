«Остался без матери»: Новорожденного лосенка спасли в деревне под Нижним Новгородом

Лосенка нашли в Городецком районе. Фото: тг-канал минлесхоза Нижегородской области

В Нижегородской области спасли новорожденного лосенка, который оказался в лесу совсем один. Об этом рассказали в региональном Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Эта история произошла в минувшие выходные в Городецком районе. Жители деревни Хахалино увидели, что недалеко от населенного пункта бродит растерянный маленький лосенок и сообщили об этом охотинспектору. На место сразу же выехали специалисты.

Фото: тг-канал минлесхоза Нижегородской области.

- Они определили, что лосенок-самец родился всего 3-4 дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания, - рассказали в минлесхозе.

Лосенка поместили в обычный УАЗ-буханку и отвезли в село Троицкое Воскресенского района – в конный клуб, хозяйка которого Татьяна Пирогова вырастила и выкормила уже не один десяток таких малышей.