Лосенка-сироту спасли в Нижегородской области

За последнюю неделю нижегородские специалисты спасли уже второго лосёнка. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области.

За последнюю неделю нижегородские специалисты спасли уже второго лосёнка, отбившегося от матери. В этот раз малыш был найден в деревне Егорово Воскресенского района. Телёночек вышел к магазину и там увязался за местным жителем, придя вслед за ним до дома. Мужчина необычной находке удивился, но не растерялся и тут же позвонил егерю в охотхозяйство «Светлояр».

– Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания, – рассказали «Комсомолке» в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Малыша нашли местные жители. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области.

Найденыша забрал старший инспектор Министерства лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области Александр Пасынков. Он поместил лосёнка в обычный УАЗ-буханку и отвез в село Троицкое Воскресенского района.

– Эта в поездке смирненькая, а тот, которого я вёз неделю назад, был шебутной, – подчеркнул специалист.

Лосиной мамой вновь стала хозяйка конного клуба «Серая лошадь» Татьяна Пирогова. У женщины уже накопился большой опыт в выращивании и выкармливании таких малышей. Кстати, выяснилось, что найденный лосёнок – девочка.

Лосёнок на руках у Татьяны Пироговой. Фото: Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области.

Как только малышка подрастёт, она сможет заботиться о себе самостоятельно, а пока на территории племзавода для неё созданы все необходимые условия: есть опытные специалисты, обустроенные вольеры и вкусная еда.

Нижегородцам напоминают, что пытаться самостоятельно спасти диких животных не нужно, этим должны заниматься квалифицированные специалисты. Например, мало кто знает, что молодым лосятам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко - они могут погибнуть. Поэтому, чтобы не навредить ни себе, ни животному, лучше обратиться по номеру: 433-22-11 или на единый номер 112.