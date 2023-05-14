Огромная пробка образовалась перед Борским мостом из-за аварий 14 мая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Огромная пробка образовалась на въезде в Нижний Новгород вечером 14 мая. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» движение транспорта затруднено перед Борским мостом.

Причиной автомобильной пробки со стороны Бора и Рекшино стали два ДТП.

Кроме того, по данным на 20.10, дорожный затор образовался также от деревни Ульяново до деревни Тайново.

Ранее мы сообщали, что авария с участием двух такси произошла в Нижнем Новгороде утром 14 мая. В ДТП пострадали три человека.

Напомним, с 16 мая начнется капитальный ремонт путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую, в связи с этим сузят участок дороги.

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