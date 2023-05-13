Дорогу на путепроводе через улицу Кузбасскую сузят из-за капремонта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дорогу на путепроводе, проходящую через улицу Кузбасскую, сузят из-за капремонта. Об этом сообщили в муниципальном казенном учреждении «ГУММиД».

С 16 мая начнется капитальный ремонт путепровода на Московском шоссе через улицу Кузбасскую, в связи с этим сузят участок дороги.

В ходе ремонта проведут замену асфальтобетона, контактных сетей, а также плиты проезжей части и тротуаров.

Ремонт начнут с 10:00 16 мая, с этого времени рабочие начнут сужать четырёхголосную дорогу до двух полос.

Кроме того, стоит отметить, что движение троллейбусов по путепроводу будет закрыто до 26 мая.

В общей сложности ремонт путепровода планируют провести за два года.