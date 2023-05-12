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НовостиОбщество12 мая 2023 14:46

Реконструкцию улицы Горького проведут в Нижнем Новгороде после строительства метро

Такими планами поделился мэр
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Реконструкцию улицы Максима Горького планируют провести после строительства новых станций метро.

Реконструкцию улицы Максима Горького планируют провести после строительства новых станций метро.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Реконструкцию улицы Максима Горького планируют провести после завершения строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде. Проводить благоустройство в настоящий момент бессмысленно. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 12 мая.

– К проекту реконструкции вернемся уже после окончания строительства, – сказал чиновник.

Напомним, что госэкспертиза выдала положительное заключение на новый этап строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

Также подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае 2022 года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.