Реконструкцию улицы Горького проведут в Нижнем Новгороде после строительства метро

Реконструкцию улицы Максима Горького планируют провести после строительства новых станций метро. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Реконструкцию улицы Максима Горького планируют провести после завершения строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде. Проводить благоустройство в настоящий момент бессмысленно. Соответствующее заявление сделал мэр города Юрий Шалабаев во время прямого эфира 12 мая.

– К проекту реконструкции вернемся уже после окончания строительства, – сказал чиновник.

Напомним, что госэкспертиза выдала положительное заключение на новый этап строительства метро на площади Сенной в Нижнем Новгороде.

Также подготовка к прокладке тоннелей метрополитена для строительства станций «Площадь Свободы» и «Сенная» началась в Нижнем Новгороде в мае 2022 года. Всего при продлении Автозаводской ветки будет задействовано три тоннелепроходческих щита, один из которых – «Владимир» – пройдет от станции «Горьковская» до площади Свободы. Ему предстоит преодолеть около 1,3 километра.