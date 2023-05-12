Несколько домов квартала «Красный просвещенец» исключены из КРТ в Нижнем Новгороде

В настоящее время отказ от реализации механизма КРТ на площадке в районе ул. Белинского в Советском районе не рассматривается. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

несколько домов квартала «Красный просвещенец» исключили из КРТ в Нижнем Новгороде. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Как оказалось, теперь проект предусматривает расселение с последующим сносом многоквартирных домов №12,12А, 14 по улице Генкиной, № 22 по улице Тверской и №23, 25 по улице Ашхабадской.

– В настоящее время отказ от реализации механизма КРТ на площадке в районе ул. Белинского в Советском районе не рассматривается. Но с учетом результатов голосования жителей масштаб преобразований территории существенно сокращен, – отметили в ведомстве.

Если раньше предусматривалось расселение 4 аварийных и 19 ветхих домов, то сейчас в границы КРТ включены 3 аварийных и 3 ветхих дома. Все они находятся в границах улиц Генкиной, Ашхабадской и Тверской.

Напомним, что жители других 12 домов приняли решение «против» включения домов в границы КРТ.

Ранее сообщалось, что исторический квартал «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода ещё может стать объектом культурного наследия.

Также в июне 2022 года три концепции мастер-плана комплексного развития территории «Красный просвещенец» обсуждалось в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали примерно 200 местных жителей, которые голосовали за или против дальнейшего проведения работ.