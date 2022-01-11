Квартал "Красный просвещенец" в центре Нижнего Новгорода может стать ОКН

Исторический квартал "Красный просвещенец" в центре Нижнего Новгорода ещё может стать объектом культурного наследия. Реализация программы Комплексного развития территории (КРТ), в результате чего на месте деревянных построек появятся современные многоэтажки, остаётся пока под вопросом. Об этом сообщили в Newsroom24 со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Квартал расположен в границах улиц Ашхабадской, Тверской, Белинского и Невзоровых. В нём находятся 14 четырёхквартирных деревянных домов и два кирпичных дома, состоящих из восьми квартир каждый.

Предложение по развитию территории "Красного просвещенца" прозвучало на общественных обсуждениях, организованных "Центром 800" в сентябре 2021 года. Квартал попадает под программу КРТ по причине наличия аварийного и ветхого жилья. Кроме того, в нём расположен детский сад, которому требуются ремонт и реконструкция.

Но жители "Красного просвещенца" против включения их квартала в программу КРТ. Они подчёркивают, что постройки в составе исторического квартала представляют собой очень ранний пример типового жилья в СССР, а также первый пример жилищной кооперации в Нижнем Новгороде.

Более того, они заявляют, что не были поставлены в известность о старте общественных обсуждений с 3 декабря.

Окончательно судьба квартала "Красный просвещенец" решится к весне.