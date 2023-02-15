12 домов нижегородского квартала «Красный просвещенец» исключили из КРТ Фото: Яндекс.Карты

Границы комплексного развития территорий в районе улицы Белинского в Нижнем Новгороде будут изменены. 12 домов квартала «Красный просвещенец» исключили из КРТ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

31 января в Доме архитектора прошло собрание жильцов, чьи дома не являются аварийными, но находятся в плохом состоянии и включены в границы КРТ. Также прошло голосование «за» или «против» КРТ.

Так, в границы КРТ будут включены дома: №33/12 по улице Белинского, №12А по улице Генкиной, №17А, №19 и №21 по улице Невзоровых и №14, №22 по улице Тверской.

Жители других 12 домов приняли решение «против» включения домов в границы КРТ.

Стоит отметить, что дома №23 и №25/16 по улице Ашхабадской, а также дом №37 по улице Белинского и дом №14 по улице Генкиной признаны аварийными.

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