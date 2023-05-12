Новые остановки появились у двух электричек в Нижегородской области

На перроне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые остановки появились у двух нижегородских электричек с 11 мая. Так, городская электричка «Проспект Гагарина – Нижний Новгород» будет также останавливаться в Сартаково, а пригородный поезд «Нижний Новгород – Гороховец» будет сажать и высаживать пассажиров на «435 км». Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Напомним, что скоростной поезд «Ласточка» между Нижним Новгородом и Иваново готовятся запустить с 1 июня. Электропоезд будет курсировать ежедневно.

Также авиакомпания NordStar запустит из Нижнего Новгорода авиарейсы в Сочи и возобновит полеты в Норильск.

Рейсы в Сочи стартуют 18 мая. Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода один раз в неделю по четвергам. Обратный рейс будет осуществляться в этот же день поздно вечером. Сочи станет новым направлением для NordStar из столицы Приволжья. Также с 28 апреля возобновятся полеты в Норильск.