Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи запустит NordStar с 18 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания NordStar запустит из Нижнего Новгорода авиарейсы в Сочи и возобновит полеты в Норильск. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского международного аэропорта им. Чкалова.

Рейсы в Сочи стартуют 18 мая. Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода один раз в неделю по четвергам, время в пути составит 3 часа 45 минут. Обратный рейс будет осуществляться в этот же день поздно вечером. Сочи станет новым направлением для NordStar из столицы Приволжья.

Также с 28 апреля возобновятся полеты в Норильск. Улететь туда можно будет по пятницам, вылет в из Нижнего Новгорода 03:45. Время в пути составит 4 часа.

Все рейсы авиакомпании будут обслуживать воздушные суда Boeing 737-800. Пассажиры смогут приобрести билеты как в эконом, так и в бизнес-класс.