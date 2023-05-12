Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина ограничат 14 мая

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Проезд у Дворца Спорта на проспекте Гагарина ограничат в Нижнем Новгороде 14 мая. Движение автомобилей запретят с 07:00 до 22:30 на участке около дома №29. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

– Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, – уточнили в ведомстве.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы 40 лет Октября в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги от проспекта Гагарина до дома №4 по улице Пятигорская. Проезд будет закрыт с 06:00 13 мая до 22:00 26 мая.

Также движение на участке улицы Коммуны приостановили в Нижнем Новгороде до 31 мая. Проезд перекрыт от дома №13 до дома №6/2 по улице Островского.