Сеть 4G появилась в 44 нижегородских селах в 2023 году

Девушка с мобильным телефоном. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сет стандарта 4G появилась в 44 нижегородских селах в 2023 году. Доступ к голосовой связи и скоростному интернету получили свыше 11 тысяч жителей благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что интернет появился в тех населенных пунктах, где живет от 100 до 500 человек, а также не было устойчивой мобильной связи.

Напомним, что с 26 октября по 12 ноября 2022 года проводилось голосование, чтобы понять, где в первую очередь необходимо создать такую инфраструктуру. На реализацию проекта уходит примерно три месяца: 45 дней – на проектирование, геодезические и геологические исследования, около 20 дней – на заказ и доставку металлоконструкций, 10 дней – на монтаж, а пять дней на то, чтобы настроить и протестировать оборудование.

Ранее мы сообщали, что Нижегородская область заняла 73 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Специалисты «РИА Рейтинг» составили инфографику о том, за какой период нижегородцы смогут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Как выяснилось, 25% жителей региона смогут приблизиться к этой отметке через 8 лет и 3 месяца.