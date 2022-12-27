Связь 4G появится еще в 59 нижегородских населенных пунктах в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильная связь стандарта 4G появится в 59 населенных пунктах Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, к 4G планируется подключить около 118 населенных пунктов в регионе в 2023 году. В 2022 году уже выбрали 59 пунктов Нижегородской области, в 2021 году - 66. Стоит отметить, что семь из них подключены уже в 2022 году.

Важно отметить, что с 26 октября по 12 ноября этого года проводилось голосование, чтобы понять, где в первую очередь необходимо создать такую инфраструктуру.

Узнать, какие населенные пункты стали лидерами голосований можно на портале «Госуслуги».

- Населенные пункты, которые вошли в проект, отмечены статусом «будет подключен к высокоскоростному интернету до 31.12.2023», — рассказал заместитель губернатора Егор Поляков.

Подключение к мобильной связи 4G проводится в рамках программы «Устранение цифрового неравенства». Это позволит провести интернет к пунктам, где живет от 100 до 500 человек к 2030 году.