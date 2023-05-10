Нижегородская область заняла 73 место среди регионов России по динамике зарплат

25% жителей региона смогут получать по 100 тысяч рублей более чем через 8 лет. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Нижегородская область заняла 73 место в общероссийском рейтинге динамики зарплат. Специалисты «РИА Рейтинг» составили инфографику о том, за какой период нижегородцы смогут получать зарплату свыше 100 тысяч рублей. Как выяснилось, 25% жителей региона смогут приблизиться к этой отметке через 8 лет и 3 месяца. Почти через 13 лет такую зарплату сможет получать свыше половины работающих жителей региона, ну а через 17 лет и 7 месяцев такую зарплату будут выдавать 75% работников нашего региона.

Для сравнения, в Татарстане большинство местных жителей минуют эту отметку через 12 лет и 8 месяцев, что соответствует 21 позиции в рейтинге. В ряде других регионов ПФО также показатели выше. Например, через 13,5 -15 лет такие зарплаты смогут получать большинство жителей Пермского края, Башкортостана, Чувашии, Мордовии, Оренбургской, Самарской и Кировской областей.

Проще говоря, в Нижегородской области пока прогнозируется достаточно медленный рост зарплат, ниже чем во всех остальных регионах Приволжья. Чуть лучше ситуация у Марий-Эл и Ульяновской областей, которые занимают 71 и 70 строчки рейтинга, соответственно.

Как отмечают аналитики сервиса, их рейтинг возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ, где более четверти работников уже получают такую зарплату. Менее, чем через три года их будет уже более 50%.

Нижние строчки рейтинга занимают кавказские республики Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. По оценке аналитиков, должно пройти более 15 лет, прежде чем половина работающего населения этих регионов начнет получать зарплаты свыше 100 тысяч рублей.

Что же касается Москвы и Санкт-Петербурга, они расположились на 7 и 14 строчках рейтинга, соответственно. Столице нашей страны потребуется менее года, чтобы 25% работающих в ней граждан начали получать вышеуказанную сумму ежемесячно, в городе на Неве это произойдет несколько позднее — почти через 3 года.

Отмечается, что исследование основано на данных официальной статистики. Оценка проводилась с учетом паритета покупательской способности жителей региона, что позволяет спрогнозировать не только рост зарплат, но и разницу цен в регионах. Предполагалось, что темпы роста зарплат будут на уровне средних значений за последние 5 лет.

Рейтинг составлен по 85 регионам, в него из-за нехватки данных не вошли ЛНР, ДНР, а также Херсонская и Запорожская области.