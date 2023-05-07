Росгвардия: На месте взрыва машины Прилепина работают взрывотехники. Фото: Василий КРОТОВ

На месте взрыва машины писателя Захара Прилепина продолжают работать взрывотехники. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

- Взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник» Управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ, - рассказали в ведомстве.

Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвался утром 6 мая в поселке Пионерский в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а сам писатель был доставлен в больницу с травмами.

Сегодня он уже пришел в сознании и рассказал, как все произошло. По его словам, в момент взрыва он находился за рулем автомобиля. А буквально за пять минут до этого из машины вышла дочь писателя.