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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:02

Бронеавтомобиль «Тигр» из Арзамаса отправят Захару Прилепину на СВО

Русский писатель служит в подразделении Росгвардии «Оплот»
Елизавета КОПЫЛОВА
Бронеавтомобиль «Тигр» из Арзамаса отправят Захару Прилепину на СВО. Фото: телеграм - канал Глеба Никитина

Бронеавтомобиль «Тигр» из Арзамаса отправят Захару Прилепину на СВО. Фото: телеграм - канал Глеба Никитина

Бронеавтомобиль «Тигр» арзамасского производства отправят в зону СВО в подразделение Росгвардии «Оплот» в ЛНР, где служит русский писатель Захар Прилепин. Об этом сообщил Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Наш бронеавтомобиль поможет в выполнении боевых задач подразделению «Оплот» Росгвардии, где среди нижегородцев служит и известный писатель. Евгений Николаевич, удачи в решении боевых задач! – написал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 25 апреля еще две группы добровольцев из Нижегородской области отправились в зону специальной военной операции. Предварительно они будут проходить подготовку на учебных полигонах.