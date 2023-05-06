СМИ: Машину Захара Прилепина взорвали под Нижним Новгородом

Инцидент произошёл днем 6 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Нижним Новгородом неизвестные взорвали автомобиль Audi Q7 Захара Прилепина. Инцидент произошёл днем 6 мая. Писатель остался жив, но его водитель погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале «112».

– Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке, – сообщила пресс-секретарь писателя.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Редакция «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» уже направила запросы в полицию и правительство Нижегородской области, чтобы выяснить подробности произошедшего.

Мы продолжим следить за развитием событий.